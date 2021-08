Asyl für belarussische Olympionikin

Die Sprinterin Kristina Timanowskaja sollte wohl zur Heimreise gezwungen werden. Sie suchte Schutz in der polnischen Botschaft in Tokio und möchte Asyl in Polen beantragen.

1 min 1 min 02.08.2021 02.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.08.2023 Video herunterladen