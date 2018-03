Nachrichten | heute - in Europa - Ex-Trump-Berater Bannon inspiriert Europas Rechtspopulisten

Steve Bannon, Donald Trumps ehemaliger Chefstratege und Ideologe der „America-First“-Schule, ist auf Besuchstour in Europa. Dabei empfiehlt er sich Europas Populisten als Berater, was in Italien und der Schweiz, aber auch bei der AfD auf reges Interesse …