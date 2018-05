Nachrichten | heute - in Europa - Dicke Luft in Europas Großstädten

Fahrverbote für Diesel in deutschen Innenstädten sind grundsätzlich zulässig, sagen die Leipziger Richter. Nicht nur in Deutschland werden die Stickoxid-Grenzwerte seit Jahren überschritten, sondern auch in so manchen Metropolen Europas. In London, Rom …