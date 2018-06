Nachrichten | heute - in Europa - Das denken Italiener über die Wahl

Die Italiener haben gewählt, aber wer sie künftig regieren wird, ist am Tag nach der Wahl unsicher. Was bedeutet das für die Zukunft dieses Landes und die Rolle Italiens in Europa? Das wollten wir herausfinden und sind auf Stimmungs-Streifzug durch die …