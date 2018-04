Nachrichten | heute - in Europa - Aktion gegen das Mindesthaltbarkeitsdatum

Über 18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich in Deutschland im Müll, oft liegt es daran dass das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Eine Molkerei in Norwegen will das ändern und druckt auf ihre Produkte bewusst eine andere Formulierung: …