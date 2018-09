Nachrichten | heute - in Europa - Rätsel um vergifteten Ex-Spion

In der südenglischen Stadt Salisbury wurde am Wochenende ein Mann mit Vergiftungserscheinungen aufgefunden, bei dem es sich um einen russischen Agenten handeln soll. Das weckt Erinnerungen an den Giftmord an dem russischen Ex-Spion Litwinenko. Die …