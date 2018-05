Nachrichten | heute - in Europa - Trauerfeier für Prinz Henrik

Am Dienstagvormittag hat die dänische Königsfamilie zusammen mit rund 60 Gästen in der Schlosskirche Christiansborg in Kopenhagen Abschied von Prinz Henrik genommen. Auf dessen Wunsch hin wurde nur eine kleine Zeremonie mit wenigen offiziellen Gästen …