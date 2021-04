Virtuelle Theateraufführung für daheim

So braucht man in Tschechien keinen Babysitter und keine Abendgarderobe für den Theaterbesuch mehr: Der Bote bringt statt Pizza eine Virtual Reality-Brille, mit der man das Stück anschauen kann. Zum Preis eines Platzes in der ersten Reihe im Theater.

