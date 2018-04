Nachrichten | heute - in Europa - Kurz vor der Wahl in Österreich

In Österreich geht heute ein Wahlkampf zu Ende, der in seiner Schmutzigkeit seinesgleichen sucht. Vor allem die Schlammschlacht um gefälschte Facebook Seiten und windige Berater hat die Alpenrepublik beschäftigt. Die Wahl am Sonntag könnte die Weichen …