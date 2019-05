Nachrichten | heute - in Europa - Vor der Wahl in Spanien: Rechtsruck für die Demokratie?

Am Sonntag wird in Spanien ein neues Parlament gewählt. Noch nie war das Land so politisch gespalten wie momentan. Katalanische Separatisten und die rechtsextreme Vox-Partei sorgen für einen aufregenden Wahlkampf. Wie werden sich die Spanier entscheiden?