Zwei Wochen nach seinem Tod wird der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl am Samstag beigesetzt. Die Trauerfeierlichkeiten finden an drei Schauplätzen statt: Straßburg, Ludwigshafen und Speyer. Wir haben uns den Stand der Vorbereitungen in Straßburg …