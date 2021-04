Prinz Philip wird morgen in London beigesetzt. Dabei sollen keine Uniformen getragen werden. Am Gottesdienst dürfen 30 Personen, also der engste Familienkreis, teilnehmen. Zwischen den Prinzen Harry und William wird ein Cousin den Sarg begleiten.

