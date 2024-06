Parlamentswahlen in Frankreich

28.06.2024 | 16:00 |

Am 30. Juni und 7. Juli wählt Frankreich ein neues Parlament. Insbesondere junge Wähler:innen positionieren sich extrem, der Rassemblement National holte bei der Europawahl 25% der Stimmen bei den 18-24-jährigen, bei den 25-34-jährigen waren es sogar 30%. Was treibt die jungen Wähler:innen an, für die politischen Extreme zu stimmen?