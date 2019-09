Wahlkampf in Polen

Knapp vier Wochen vor der Parlamentswahl in Polen geht der Wahlkampf in die heiße Phase. Dabei legen vor allem die Vertreter der PiS-Partei alle Bandagen ab und greifen die politischen Gegner persönlich an.

Beitragslänge: 2 min Datum: 19.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 19.09.2020