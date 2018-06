Nachrichten | heute - in Europa - Wahlkampf in Katalonien

In Katalonien hat der Wahlkampf für die Regionalwahl am 21. Dezember begonnen und das unter besonderen Bedingungen. Madrid wolle "so viele Schwierigkeiten wie möglich" bereiten, damit die Unabhängigkeitsbefürworter "keinen gleichgestellten Wahlkampf …