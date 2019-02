Nachrichten | heute - in Europa - Waldbrände in Südfrankreich

An der französischen Côte d'Azur kämpfen Hunderte Feuerwehrleute in mehr als einem Dutzend Zonen gegen Waldbrände. In Saint-Tropez gingen fünf Hektar in Flammen auf, dabei wurden vier Feuerwehrleute verletzt. Das größte Feuer mit rund 2000 Hektar brannte …