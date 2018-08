Nachrichten | heute - in Europa - Waldbrände in Spanien und Portugal

Wegen anhaltender Trockenheit und Hitze besteht in Portugal weiterhin erhöhte Waldbrandgefahr. Mindestens 31 Menschen kamen bei Bränden in mehreren mittelportugiesischen Bezirken ums Leben. Auch in der nordwestspanischen Region Galicien starben vier …