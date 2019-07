Waldbrände in Russland beschleunigen Klimawandel

Mehr als zwei Millionen Hektar Wald in Sibirien sind bereits abgebrannt, mehr als 150.000 stehen noch in Flammen. Experten befürchten, dass der massive Ausstoß von CO2 und die Asche, die bis in arktische Regionen zieht, den Klimawandel beschleunigen.

Beitragslänge: 4 min Datum: 30.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 30.07.2020