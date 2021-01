Wehmut auf der Insel

Der Countdown läuft: In der Nacht von Freitag auf Samstag verlässt Großbritannien die EU. Bei den Brexiteers steigt die Vorfreude. Aber wie geht es kurz vor dem Abschied den Remainers also denen, die in der EU bleiben wollten?

2 min 2 min 29.01.2020 29.01.2020 Video verfügbar bis 29.01.2021 Video herunterladen