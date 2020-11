Weihnachten mit Corona

Binnen der letzten 24 Stunden wurden in Deutschland 410 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet. Aber auch in Frankreich, Italien und Großbritannien klingt die Corona-Welle kaum ab. Wie gehen unsere Nachbarn in die Adventszeit?

