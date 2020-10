Werft für Luxusyachten

Polen ist weltweit führend in der Yachtindustrie, vor allem im Bau von Booten bis zu 10 Metern. In der Corona-Pandemie boomte der Bau der Yachten vor allem in der Danziger Werft. Bekannt durch die Solidarnosc-Bewegung.

