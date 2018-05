Nachrichten | heute - in Europa - Wie geht es mit Katalonien weiter?

Zwei Tage nach der Entmachtung der Separatisten in Katalonien herrscht im Regierungspalast in Barcelona angespannte Ruhe. Die Staatsanwaltschaft in Madrid hat am heutigen Montag Anklage gegen den abgesetzten Regionalpräsidenten Puigdemont und weitere …