Wie riecht die Venus von Milo?

Wer das wissen will sollte sich in den Louvre aufmachen. Das Pariser Kunstmuseum hat acht Parfumeure beauftragt, für die antike Statue und weitere Meisterwerke eigene Düfte zu entwerfen. Die Besucher sollen die Werke so auf neue Weise entdecken.

