Wie Russland Polen sabotiert

von Natalie Steger 29.05.2024 | 16:00 |

Polen will Milliarden in einen neuen Grenzschutz an seiner Ostgrenze investieren. Mit dem Programm "Schutzschild Ost“ will sich das Land an der EU-Außengrenze gegen militärische Angriffe und illegale Flüchtlinge schützen.