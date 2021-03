Wieder mehr Kegelrobben in Frankreich

Früher wurden Kegelrobben als Konkurrenten der Fischer gejagt, heute stehen sie in Frankreich unter Schutz. Seitdem kehren immer mehr Robben an die Küsten zurück. Es scheint also doch, als können sie sich den Ärmelkanal mit den Fischern teilen.

1 min 1 min 03.03.2021 03.03.2021 Video verfügbar bis 03.03.2022 Video herunterladen