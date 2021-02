In weiten Teilen Europas gab es am Wochenende starken Schneefall. „The Beast from the East” hat u.a. in Großbritannien dafür gesorgt, dass tausende Haushalte ohne Strom sind und sogar Corona-Impfzentren schließen mussten. Und es soll weiter schneien

1 min 1 min 08.02.2021 08.02.2021 Video verfügbar bis 08.02.2022 Video herunterladen