Zeitkapsel berührt Flandern

Bei Renovierungsarbeiten in einer der größten Kirchen von Antwerpen wurde ein Brief in einem Streichholzschächtelchen gefunden. Vier Bauarbeiter mahnen in diesem Brief aus dem Jahr 1941 und schreiben: „Genießt euer Leben in vollen Zügen!“.

1 min 1 min 13.11.2020 13.11.2020 Video verfügbar bis 13.11.2021 Video herunterladen