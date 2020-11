AfD-Parteitag in Pandemiezeiten

von Christiane Hübscher

Am Wochenende findet der Parteitag der AfD zum Renten- und Sozialkonzept statt – in Präsenz. Die Partei klagte zuvor erfolglos gegen die Maskenpflicht auf dem Parteitag. Nun wolle man sich streng an die Hygienemaßnahmen halten, so die Parteispitze.