Am Ende des Tages: Olaf Scholz

Nach dem Vorfall in Idar-Oberstein erklärt SPD-Kanzlerkandidat Scholz, man müsse "gegen Rechtsextremismus und all diejenigen vorgehen, die merkwürdige Ideologien haben, die unter dem Stichwort Querdenker in diesem Land diskutiert werden".

