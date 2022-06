Ausbau der NATO-Truppen

"Die Versiebenfachung der Truppen ist eine Reaktion auf die militärische Bedrohung von Russland.", so Anne Gellinek, ZDF-Reporterin in Garmisch-Partenkirchen. Die Truppen seien nicht an der Front stationiert, sondern in Alarmbereitschaft in EU-Ländern.

