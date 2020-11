Beste: "Der Schock sitzt tief."

Ralf Beste, der deutsche Botschafter in Wien, rechnet mit gesellschaftlichen Debatten über den Umgang mit islamischen Extremismus. Die Zeit sei vorbei, in der sich Österreich als Insel der Glückseligen sehen konnte, so Beste.

