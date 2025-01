Kulturhauptstadt Chemnitz: mehr als Tristesse

von Cornelia Schiemenz 03.01.2025 | 00:45 |

Chemnitz ist bunt und vielfältig – das will die Stadt im Kulturhauptstadtjahr zeigen. Das Motto: "C the Unseen". Geplant sind 2025 über tausend Kunst-Veranstaltungen.