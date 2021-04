Daimler auf Höhenflug

Der Automobilhersteller Daimler meldet die bisher besten Quartalszahlen in seiner Unternehmensgeschichte. Verantwortlich dafür ist vor allem das Geschäft mit China mit der S-Klasse. Denn dort brumme die Konjunktur, so Valerie Haller an der Börse.

