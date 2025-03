Demos in Türkei: "Aufgeheizte Situation"

22.03.2025 | 00:25 |

Nach der Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu dauern die Proteste in der Türkei an. Den Teilnehmern gehe es auch um den Rechtsstaat, so ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa.