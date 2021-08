EU bereit, mit Taliban zu reden

Die EU-Außenminister sind sich einig: Man will EU-Bürgern und deren Helfern in Afghanistan so schnell wie möglich helfen. "Man ist sogar bereit, mit den Taliban zu reden", sagt unser Korrespondent Gunnar Krüger.

