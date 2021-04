Die Grünen hätten mit ihrer Kandidatenfindung agiert, wie die Union zu ihrer diszipliniertesten Zeit: diskret und leise im Hinterzimmer. Was das Getöse in der Union mit dieser macht - eine Analyse von Andreas Rödder, Historiker an der Universität Mainz.

