In den Augen des Theologen und Professors für Kirchenrecht Thomas Schüller ist der umstrittene Kardinal Woelki in Köln nicht mehr in der Lage, bei den Themen Missbrauch und der Gefolgschaft der Gläubigen ein "Auseinanderdriften des Bistums" zu verhindern.

