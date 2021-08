heute journal up:date vom 16.08.2021

Mit den Themen: Taliban in Afghanistan an der Macht - Chaos am Flughafen in Kabul; Im Angesicht des Debakels - Biden erklärt Afghanistan-Politik; Impfempfehlung für Jugendliche ab 12 - STIKO: Nutzen überwiegt Risiko

