Mit den Themen: Corona-Debatte im Bundestag - Emotionaler Appell der Kanzlerin; Brexit-Gipfel in Brüssel - Deal or no Deal Mr. Johnson?; Windkraft in Deutschland - Blockiert die Flugsicherung?

14 min 14 min 09.12.2020 09.12.2020 Video verfügbar bis 10.12.2021 Video herunterladen