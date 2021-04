Impfgipfel: Das sind die Pläne

von Winnie Heescher

Das Impftempo zieht an, so lautet die positive Nachricht vom Impfgipfel – so dass die Impf-Priorisierung im Juni wegfallen könnte. Kontrovers diskutiert wurde allerdings die Frage, was Geimpfte und Nicht-Geimpfte dürfen. Eine Verordnung dazu soll folgen.