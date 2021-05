Israels Botschafter: "Beispielloser Angriff"

Der israelische Botschafter in Berlin erinnere sich an kein heftigeres Bombardement in Richtung Israels Zentrum. Gleichzeitig glaubt Jeremy Issacharoff nicht daran, dass die derzeitigen Raketenangriffe in einem ausgedehnten Krieg enden werden.

5 min 5 min 12.05.2021 12.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 13.05.2022 Video herunterladen