"Johnson wird Ultimatum missachten"

ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann über den britischen Premier Johnson, der mit einem neuen Binnenmarktgesetz den mit der EU vereinbarten Brexit-Vertrag in wesentlichen Punkten einseitig ändern will. Das Parlament stimmt in einer ersten Lesung dafür.

