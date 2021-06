"Könnte ein fauler Kompromiss sein"

Die EU hat Vergaberegeln für Agrar-Milliarden an Ökoregeln gebunden. ZDF-Reporter Gunnar Krüger glaubt, dass dies ein Einstieg in eine ökologischere Agrarpolitik sein kann. Doch ob die EU damit ihre Klimaziele erreicht bleibe fraglich so Krüger.

3 min 3 min 25.06.2021 25.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.06.2022 Video herunterladen