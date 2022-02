Kutschaty: "Aufruf zum Rechtsbruch“

"Wenn plötzlich Regierungschefs sagen: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das geht so nicht“ – so der stellv. SPD-Vorsitzende Thomas Kutschaty über Söders Zweifel an der Impfpflicht in der Pflege.

Videolänge: 4 min Datum: 16.02.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.02.2023 Video herunterladen