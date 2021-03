Lockern trotz steigender Inzidenz?

von Thomas Reichart und Daniela Sonntag

Der Tag, an dem die Frisöre wieder öffnen dürfen ist auch der Tag, an dem gefragt wird: soll wirklich weiter gelockert und geöffnet werden - jetzt, wo die Inzidenzwerte wieder steigen? Und: wie fügen sich "Impfen", "Testen" und "Öffnen" in eine Strategie?