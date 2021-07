Bei dem Treffen zwischen Merkel und Biden am Donnerstag wird es auch um das umstrittene Gaspipeline-Projekt Nord-Stream 2 gehen. Dass Merkels Position sich dabei ändern wird, sei aber nicht zu erwarten – so ZDF-Reporter Luc Walpot in Washington.

2 min 2 min 14.07.2021 14.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.07.2022 Video herunterladen