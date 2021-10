"Retten, was zu retten ist"

Armin Laschet will das Heft des Handelns in die Hand nehmen, so ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann: Er will führen. ZDF-Korrespondent Stefan Leifert in München sagt, je länger und größer das Machtvakuum, desto mehr Platz sei für Markus Söder.

Videolänge: 4 min Datum: 08.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.10.2022 Video herunterladen