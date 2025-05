Evakuiert: Felsabbruch bedroht Dorf im Wallis

von Max Schwarz 21.05.2025 | 00:05 |

In Blatten, im schweizer Lötschental, mussten die rund 300 Einwohner ihre Häuser verlassen. Bislang geht das lose Gestein in kleineren Mengen ab. Alle hoffen, dass das so bleibt.