Syrien nach dem Machtwechsel

von Kai-Felix Jochens 11.12.2024 | 00:15 |

In Syrien übernimmt eine Übergangsregierung. Doch die Kämpfe im Land sind nicht vorbei. Und an der türkischen Grenze: Syrische Flüchtlinge, die zurück in ihre Heimat wollen.