Tel Aviv auf Angriffe vorbereitet

Am späten Abend hat der Beschuss von Tel Aviv aufgehört, den erwarteten großen Gegenschlag von Israel gab es noch nicht. Ob die Situation weiter eskaliert, entscheide sich in den kommenden Stunden, so Michael Bewerunge, ZDF-Korrespondent in Israel.

